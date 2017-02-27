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Югра

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Публикации за 27.02.17

На три района Югры надвигается шторм
Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На три района Югры надвигается шторм

Завтра, 28 февраля, в Нефтеюганском, Сургутском и Нижневартовском районах Югры ожидаются усиление ветра порывами до 15-20 м/с, мокрый снег, метель, на дорогах ухудшение видимости, снежные заносы, гололедные явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ХМАО-Югре со ссылкой на Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с этим спасатели рекомендуют гражданам воздержаться от дальних поездок на автомобилях, тем более за пределы населенных пунктов, быть осторожными на автодорогах, соблюдать скоростной режим, выдерживать дистанцию между автомобилями и соблюдать правила поведения при метели. Кроме того, они советуют не отпускать детей одних на улицу. Также не следует находиться возле опор электропередач, деревьев и рекламных щитов, не рекомендуется парковать вблизи них автомобили.

Пешеходам при гололеде рекомендуется носить нескользящую обувь и быть осмотрительными при движении для снижения риска падений и травмирования. При метелях не стоит выходить на рыбалку на водные объекты. Из-за обильного снега и метелей покинуть места рыбной ловли может быть затруднительно. Из-за снегопада и образовавшихся перемётов можно оказаться в снежной ловушке, сбиться с пути, потеряться, провалиться в полынью, напомнили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 27.02.17

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