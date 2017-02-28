В ДТП в Сургутском районе погиб водитель иномарки

Публикации за 28.02.17

Вчера вечером, 27 февраля, около 17:45 в Сургутском районе произошла дорожная авария. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей случилось на 93 километре автодороги «Сургут – Когалым».

Полицейские установили, что водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем Toyota Camry, за рулем которой был водитель 1970 года рождения. В результате ДТП водитель легковушки погиб.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 6 – получили травмы различной степени тяжести.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 28.02.17

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