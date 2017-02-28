На улице Нижневартовска неизвестные расстреляли автомобиль / Водитель с огнестрельными ранениями госпитализирован

Публикации за 28.02.17

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство местного жителя (ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, по версии следствия, сегодня, 28 февраля в начале 11-го в районе дома № 66 по улице Омской неустановленные лица произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия по автомобилю Nissan, которым управлял местный житель. В результате он получил телесные повреждения и с огнестрельными ранениями доставлен в городскую больницу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе на установление лиц, причастных к совершению преступления. Руководством следственного управления расследование данного уголовного дела поставлено на личный контроль.

Нижневартовск, Иван Гридин

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