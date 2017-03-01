Югорчанин проведет в колонии 4 года за пьяное ДТП / И выплатит почти 4 млн рублей

Публикации за 01.03.17

В Нефтеюганске вынесен приговор водителю, совершившему в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в котором погибли люди. Суд признал жителя поселка Пойковский виновным в «нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч.6 ст.264 УК РФ).

Суд установил, что 07 мая 2015 года подсудимый, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Toyota, ехал по дороге «Тюмень – Ханты-Мансийск» со скоростью более 90 км/ч. В итоге он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia Sportage.

В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли на месте, еще двоим был причинен тяжкий вред здоровью. Суд назначил виновнику ДТП наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года.

Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с осуждённого компенсации морального вреда в сумме 3,5 млн рублей и материального ущерба в общей сумме более 480 тыс. рублей.

Нефтеюганск, Иван Гридин

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