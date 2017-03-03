Под Сургутом МАЗ буквально раздавил кроссовер (ФОТО)

Публикации за 03.03.17

Вчера днем вблизи Сургута случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 11:15 на 11 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск».

Полицейские установили, что водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Kia Sportage, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем МАЗ, за рулем которого был мужчина 1960 года рождения. Грузовик буквально раздавил кроссовер. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Kia скончался на месте, водитель МАЗа получил травмы и был госпитализирован.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб, 4 – получили травмы различной степени тяжести.

Сургут, Иван Гридин

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