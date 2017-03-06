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Югра

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Публикации за 06.03.17

Нижневартовское предприятие задолжало работникам более 60 млн рублей / Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям

Нижневартовское предприятие задолжало работникам более 60 млн рублей Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям

Прокуратура Нижневартовска выяснила в ходе проверки, что руководство ООО «Строительно-промышленный комбинат» не выплачивает работникам зарплату. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, проверка показала, что люди не получали деньги с сентября 2016 года по январь 2017 года. Общая сумма задолженности превысила 60 млн рублей.

В связи с этим прокурор Нижневартовска внес представление в адрес руководителя предприятия, потребовав устранить нарушения трудового законодательства и незамедлительно принять меры к погашению задолженности. Кроме того, за невыплату зарплаты юридическое лицо и его руководитель привлечены к ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафов.

Как сообщалось ранее, в октябре 2016 года, прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин выезжал в Нижневартовск и проводил совещание с участием руководителя и должностных лиц ООО «Строительно-промышленный комбинат», на котором потребовал восстановить трудовые права граждан.

Также в отношении руководителя предприятия возбуждены и расследуются уголовные дела по ч.1 ст.145.1 («частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы») и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»), ч.2 ст.199.1 УК РФ («неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере»), ч.1 ст. 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями») и ст. 315 УК РФ («неисполнение решения суда»).

В результате принятых мер в настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме. Ход расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры округа.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 03.03.17

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