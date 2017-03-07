На трассе в Югре «Нива» угодила под КамАЗ / Водитель погиб, пассажирка госпитализирована

Публикации за 07.03.17

В Октябрьском районе Югры вчера днем случилось дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и внедорожника, в котором погиб человек. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 14:40 на 1 километре автодороги «Перегребное – СМУ-4».

Полицейские установили, что водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «Нива» (Лада 212140), допустил занос и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом, за рулем которого был 56-летний водитель. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля скончался на месте, его пассажирка 1994 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Всего за минувшие сутки на территории Югры зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 6 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 06.03.17

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