В Нефтеюганске следователи выяснят обстоятельства гибели двух мужчин

Публикации за 07.03.17

Сотрудники Нефтеюганского межрайонного следственного отдела проводят проверку по факту гибели двух мужчин в Нефтеюганске. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, установлено, что вчера, 6 марта, в жилом доме №25 в 16-ом микрорайоне в Нефтеюганска произошел пожар. После того как он был потушен в помещении квартиры были обнаружены тела двух мужчин без внешних признаков насильственной смерти.

Следователи совместно с дознавателями МЧС России произвели на месте происшествия первичные проверочные мероприятия. Для установления причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 07.03.17

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