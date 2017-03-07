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Югра

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Публикации за 07.03.17

Югорское предприятие уклонилось от уплаты 30 млн рублей налогов

Югорское предприятие уклонилось от уплаты 30 млн рублей налогов

Сотрудники Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ) руководством компании «Радиус-Сервис», занимающейся строительно-монтажными работами на территории округа.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, по версии следствия, руководство организации нарушило требования действующего законодательства и не перечислило в бюджет Российской Федерации налог за 2012 – 2014 годы на общую сумму более 30 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

Кроме того, следователь предпринимает меры для того, чтобы руководство предприятия в полном объеме погасило сумму налоговой задолженности.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 07.03.17

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