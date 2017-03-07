В Нефтеюганском районе Honda влетела под КамАЗ (ФОТО)

Публикации за 07.03.17

Сегодня, 7 марта, в первой половине дня в окрестностях Сургута случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 11:00 на 29 км автодороги «Подъезд к Сургуту». Здесь столкнулись два автомобиля.

Фото: Светлана Агеенко. Паблик «Это Юганск, детка! Нефтеюганск» «ВКонтакте»

По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Fit 1996 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ» за рулем которого был мужчина 1980 года рождения.

Фото: Светлана Агеенко. Паблик «Это Юганск, детка! Нефтеюганск» «ВКонтакте»

В результате происшествия водитель легкового автомобиля погиб. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 07.03.17

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