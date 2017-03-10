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Югра

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Публикации за 10.03.17

В Югре детсад выплатит крупную компенсацию за травму ребенка

В Югре детсад выплатит крупную компенсацию за травму ребенка

В Югре прокуратура города Белоярский завершила проверку по обращению местной жительницы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, ее ребенок получил травму в детском саду.

Проверка показала, что в январе 2017 года во время прогулки при отсутствии должного контроля со стороны воспитателя 6-летний мальчик получил травму в игровом домике, установленном на территории детского дошкольного учреждения.

В интересах несовершеннолетнего прокурор города обратился в суд с исковым заявлением к учреждению о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с дошкольного образовательного учреждения в пользу ребёнка компенсацию морального вреда в сумме 100 тыс. рублей.

Белоярский, Иван Гридин

Белоярский. Другие новости 10.03.17

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