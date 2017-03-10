В Югре детсад выплатит крупную компенсацию за травму ребенка

Публикации за 10.03.17

В Югре прокуратура города Белоярский завершила проверку по обращению местной жительницы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, ее ребенок получил травму в детском саду.

Проверка показала, что в январе 2017 года во время прогулки при отсутствии должного контроля со стороны воспитателя 6-летний мальчик получил травму в игровом домике, установленном на территории детского дошкольного учреждения.

В интересах несовершеннолетнего прокурор города обратился в суд с исковым заявлением к учреждению о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с дошкольного образовательного учреждения в пользу ребёнка компенсацию морального вреда в сумме 100 тыс. рублей.

Белоярский, Иван Гридин

Белоярский. Другие новости 10.03.17

В тройном ДТП в Сургутском районе погибли 3 человека (ФОТО). Еще двое получили травмы. / Фонд «Жилище» Советского района Югры задолжал застройщикам 169,6 млн рублей. / В Нефтеюганском районе Honda влетела под КамАЗ (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»