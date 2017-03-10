NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Югра

■■■■■■■■■

Публикации за 10.03.17

Сургутская прокуратура закрыла школу из-за вспышки инфекции

Сургутская прокуратура закрыла школу из-за вспышки инфекции

Прокуратура Сургутского района организовала проверку по факту массового заболевания учащихся МБОУ «Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры автономного округа, установлено, что с 6 по 9 марта 2017 года за медицинской помощью обратилось более 30 детей. Им поставлен диагноз «острая респираторная вирусная инфекция».

По поручению прокурора Югры Евгения Ботвинкина прокурор Сургутского района Андрей Горобченко лично выезжал на место происшествия для координации работы правоохранительных и контролирующих органов. Кроме того к проверке привлечены специалисты в сфере эпидемиологии, здравоохранения и образования. Для локализации заболевания организовано проведение комплекса санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Деятельность образовательного учреждения приостановлена. Выясняются причины и условия, повлекшие массовое заболевание детей. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 10.03.17

В Югре детсад выплатит крупную компенсацию за травму ребенка. / В тройном ДТП в Сургутском районе погибли 3 человека (ФОТО). Еще двое получили травмы. / Фонд «Жилище» Советского района Югры задолжал застройщикам 169,6 млн рублей.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Цирк Династии Филатовых
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter