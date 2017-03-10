Сургутская прокуратура закрыла школу из-за вспышки инфекции

Публикации за 10.03.17

Прокуратура Сургутского района организовала проверку по факту массового заболевания учащихся МБОУ «Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры автономного округа, установлено, что с 6 по 9 марта 2017 года за медицинской помощью обратилось более 30 детей. Им поставлен диагноз «острая респираторная вирусная инфекция».

По поручению прокурора Югры Евгения Ботвинкина прокурор Сургутского района Андрей Горобченко лично выезжал на место происшествия для координации работы правоохранительных и контролирующих органов. Кроме того к проверке привлечены специалисты в сфере эпидемиологии, здравоохранения и образования. Для локализации заболевания организовано проведение комплекса санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Деятельность образовательного учреждения приостановлена. Выясняются причины и условия, повлекшие массовое заболевание детей. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

Сургут, Иван Гридин

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