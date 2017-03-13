В Нижневартовском районе в лобовом ДТП погиб человек

Публикации за 13.03.17

Сегодня утром, 12 марта, в Нижневартовском районе Югры случилось смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 10:20 на 72 км автодороги «Нижневартовск – Радужный». Здесь столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, водитель автомобиля Fiat при обгоне транспортного средства не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем «Нива». В результате происшествия водитель иномарки скончался в карете скорой помощи, водитель «Нивы» с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

В настоящее время на месте ДТП работают наряды ГИБДД, следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 10.03.17

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