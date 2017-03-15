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Югра

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Публикации за 15.03.17

В Нефтеюганске два врача-хирурга ответят за смерть девочки

В Нефтеюганске два врача-хирурга ответят за смерть девочки

В Нефтеюганске завершилось расследование уголовного дела в отношении двух врачей-хирургов «Нефтеюганской окружной клинической больницы имени Яцкив В.И.». Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, их обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено 30 мая 2016 года после смерти в больнице несовершеннолетней пациентки. В ходе предварительного следствия прошли комиссионные судебно-медицинские экспертизы, изъята и изучена медицинская документация, допрошено более 50 свидетелей, проведен большой объем следственных и процессуальных действий.

По версии следствия, обвиняемые допустили дефекты при оказании медицинской помощи несовершеннолетней пациентке. По заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, это послужило прямой причиной гибели девочки.

В настоящее время расследование завершено. Прокурор утвердил обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае вынесения обвинительного приговора виновным может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, с лишением права заниматься медицинской деятельностью.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 14.03.17

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