В Сургуте водитель Mazda устроил тройное ДТП (ФОТО)

Публикации за 17.03.17

В ночь на 17 марта в Сургуте случилось серьезное ДТП. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 03:00 перед регулируемым перекрестком улиц Аэрофлотская и Домостроителей. Полицейские установили, что водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Mazda СХ-5, допустил столкновение с остановившимися на запрещающий знак светофора в попутном направлении автомобилями Fiat Doblo под управлением мужчины 1959 года рождения и Toyota, за рулем которой был водитель 1954 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия водители Mazda и Fiat получили телесные повреждения и были госпитализированы. Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 6 ДТП, в которых 7 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе – 1 несовершеннолетний.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 16.03.17

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