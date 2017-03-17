В Сургуте экс-полицейский ответит в суде за насилие

Публикации за 17.03.17

В Сургуте перед судом предстанет бывший сотрудник одного из городских отделов полиции. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, его обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и специальных средств (п.п.«а,б» ч.3 ст.286 УК РФ).

Следствие установило, что 9-го и 10-го августа 2016 года помощник оперативного дежурного ОП№2 УМВД России по Сургуту, находясь при исполнении должностных обязанностей, зашел в камеру для административно-задержанных и при отсутствии предусмотренных законом оснований нанёс четырём гражданам множественные удары руками и ногами по различным частям тела, а также применил специальные средства – электрошоковое устройство.

В результате его незаконных действий потерпевшим были причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 17.03.17

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