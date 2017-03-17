Глава нижневартовской компании ответит за финансовые махинации

Публикации за 17.03.17

В Нижневартовске завершилось расследование уголовного дела в отношении гендиректора ООО «ЮграБурСервис». Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, его обвиняют в невыплате заработной платы и уклонении от уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере (ч.1 ст.145.1 и ч.2 ст.145.1 и п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Следствие установило, что директор компании из личной заинтересованности в разные периоды 2015 и 2016 годов не выплачивал зарплату 30 работникам организации, перед которыми образовалась задолженность в общей сумме более 1,2 млн рублей. Стоит отметить, что в результате своевременного реагирования правоохранительных органов в настоящее время задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

Помимо этого, обвиняемый в период с 2011 по 2013 год уклонился от уплаты налогов с организации в размере более 46 млн рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база и после утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Нижневартовск, Иван Гридин

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