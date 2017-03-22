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Югра

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Публикации за 22.03.17

Насильник-грабитель из Пыть-Яха проведет за решеткой 11 лет

Насильник-грабитель из Пыть-Яха проведет за решеткой 11 лет

В Пыть-Яхе вынесен приговор местному жителю 1989 года рождения. Он признан виновным в истязании, незаконное проникновении в жилище, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, а также в грабеже (ч.1 ст.117, ч.2 ст.139, п.«б» ч.2 ст.131, п.«б» ч.2 ст.132, ч.1 ст.161 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, установлено, что в июле 2016 года около 23:00 женщина 1989 года рождения, возвращалась домой из магазина. В тот момент, когда она открывала дверь в квартиру, на нее напал неизвестный ей мужчина. Он несколько раз ударил потерпевшую и, угрожая, надругался над ней. Кроме этого мужчина забрал у потерпевшей 3000 рублей.

Преступление было раскрыто по «горячим следам». Злоумышленника удалось задержать в течение первых суток, его поместили под стражу. В ходе расследования уголовного дела был выявлен дополнительный факт противоправной деятельности обвиняемого. Установлено, что в течение продолжительного времени мужчина избивал свою сожительницу. Учитывая систематичность нанесения побоев, его действия были квалифицированы как истязание.

Суд признал злоумышленника виновным. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Пыть-Ях, Иван Гридин

Пыть-Ях. Другие новости 22.03.17

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