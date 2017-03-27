На Приобском месторождении погиб рабочий

Публикации за 27.03.17

Сотрудники Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела проводят проверку по факту смерти мужчины на территории Приобского месторождения. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, сообщение о гибели рабочего 1986 года поступило 25 марта.

По данному факту организована процессуальная проверка. По предварительным данным, когда мужчина находился рядом с автомобилем КамАЗ, произошло разрушение цистерны с технической жидкостью. Часть емкости ударила мужчину. Он получил несовместимые с жизнью травмы.

Отметим, что на месте происшествия следов возгорания и пожара не выявлено, не обнаружено и видимых повреждений самого автомобиля. Вместе с тем, зафиксировано разрушение части цистерны.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксированы повреждения цистерны, изъяты образцы технической жидкости с целью установления причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

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