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Югра

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Публикации за 29.03.17

В Нефтеюганском районе лоб в лоб столкнулись КамАЗы (ФОТО)

В Нефтеюганском районе лоб в лоб столкнулись КамАЗы (ФОТО)

В Нефтеюганском районе вчера вечером, 28 марта, столкнулись два грузовика. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 20:15 на 56 километре автодороги «подъезд к поселку Угут».

Полицейские установили, что 32-летний мужчина, управляя автомобилем КамАЗ, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным КамАЗом, за рулем которого был 57-летний мужчина. В результате ДТП виновник аварии получил травмы и был госпитализирован в ОКБ Пыть-Яха.

Новый День: В Нефтеюганском районе лоб в лоб столкнулись КамАЗы (ФОТО)

Всего за минувшие сутки на территории Югры зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Пыть-Ях, Иван Гридин

Пыть-Ях. Другие новости 27.03.17

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