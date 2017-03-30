В Екатеринбурге и Югре задержали похитителей нефтепродуктов / Ежемесячно они крали газоконденсата на 16 млн рублей

Публикации за 30.03.17

В ХМАО-Югре состоялось задержание участников трех организованных групп, занимавшихся хищением нефтепродуктов. Операцию осуществляли сотрудники УМВД России по Югре, РУ ФСБ России по Тюменской области при силовой поддержке Управления Росгвардии по автономному округу и при содействии службы экономической безопасности НК «Роснефть», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Задержаны 13 участников 3 организованных групп, которые на протяжении длительного времени совершали хищение углеводородного сырья из газопровода. Оперативная информация о преступных действиях поступила от службы экономической безопасности НК «Роснефть». Спецоперация по задержанию проходила одновременно в Нягани и Екатеринбурге, а также в поселке Талинка Октябрьского района. У злоумышленников изъято огнестрельное оружие», – рассказала Ирина Волк.

По версии следствия, вступив в предварительный сговор, сотрудники подрядной организации и частного охранного предприятия осуществляли незаконный вывоз газового конденсата с одного из участков межпромыслового газопровода. Затем топливо они реализовывали за пределами региона. По предварительным данным, ежемесячно злоумышленники получали доход, превышающий 16 млн рублей.

Следователи возбудили сразу три уголовных дела по статьям «Кража» и «Покушение на совершение кражи». В настоящее время они соединены в одно производство. 6 фигурантов уголовного дела заключены под стражу, в отношении 7 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется розыск других соучастников. В числе задержанных оказался и предполагаемый главарь банды – ранее неоднократно судимый 35-летний мужчина, постоянно проживающий в Екатеринбурге. В его подчинении постоянно находилось 16 человек.

В настоящее время в рамках расследования сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия по документированию противоправной деятельности участников организованных групп, обыски, допросы свидетелей, очные ставки обвиняемых, комплекс необходимых экспертиз, а также изучают изъятую документацию, осуществляют проверки показаний на месте.

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