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Югра

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Публикации за 05.04.17

В Сургуте водитель «пятнашки» устроил тройное ДТП

В Сургуте водитель «пятнашки» устроил тройное ДТП

Вчера утром, 4 апреля, в Сургуте случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 8:00 часов на улице Автомобилистов.

Полицейские установили, что 27-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21150, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, за рулем которого был 32-летний водитель и автомобилем Mazda 6 под управлением 36-летнего мужчины. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир Mazda 1983 года рождения, а также пассажиры ВАЗа 1994 и 1988 годов рождения получили травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 04.04.17

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