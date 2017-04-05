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Югра

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Публикации за 05.04.17

Фирма из Нижневартовска хотела подкупить главу УКС Мегиона / Ради сохранения договора по строительству забора для школы

Фирма из Нижневартовска хотела подкупить главу УКС Мегиона Ради сохранения договора по строительству забора для школы

В Мегионе направлено в суд уголовное дело о попытке жителя Нижневартовска дать взятку руководителю муниципального учреждения. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, его обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий (ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ).

Сотрудники надзорного ведомства установили, что в июне 2016 года между муниципальным учреждением «Управление капитального строительства» и ООО «Сав Ярд» был заключен муниципальный контракт на обустройство ограждения корпуса одной из школ Мегиона.

Сроки исполнения обязательств по данному контракту были нарушены. В связи с этим в декабре 2016 года обвиняемый, который являлся финансовым директором компании «Сав Ярд», был предупрежден о начале процедуры одностороннего расторжения контракта.

Чтобы избежать расторжения контракта, обвиняемый решил дать взятку сотрудникам муниципального учреждения. Он попытался передать руководителю учреждения взятку в виде подготовленных подарков и 110 тыс. рублей.

Руководитель муниципального учреждения сообщил о противоправных действиях в правоохранительные органы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, прокуратура возбудила в отношении юридического лица административное производство по ч.1 ст.19.28 КоАП РФ (незаконная передача вознаграждения в интересах юридического лица), которое находится на рассмотрении в суде.

Мегион – Нижневартовск, Иван Гридин

Мегион – Нижневартовск. Другие новости 05.04.17

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