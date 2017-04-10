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Югра

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Публикации за 10.04.17

Гендиректор «НяганьАвтоДорСтрой» год не платил зарплату работникам / Задолженность превысила 10 млн рублей

Гендиректор «НяганьАвтоДорСтрой» год не платил зарплату работникам Задолженность превысила 10 млн рублей

В Нягани возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО Дорожно-строительная компания «НяганьАвтоДорСтрой». Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, его подозревают в невыплате заработной платы (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемый с октября 2015 по октябрь 2016 года не выплачивал зарплату 105 работникам, перед которыми образовалась задолженность на общую сумму более 10 млн рублей. При этом, на расчетных счетах организации имелись денежные средства, однако они были направлены на другие цели.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе следствия будут приняты исчерпывающие меры к восстановлению трудовых прав работников и погашению образовавшейся задолженности в полном объеме.

Нягань, Иван Гридин

Нягань. Другие новости 10.04.17

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