NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Югра

■■■■■■■■■

Публикации за 10.04.17

В Тюмени погиб селфи-экстремал, упав с 20 этажа

В Тюмени погиб селфи-экстремал, упав с 20 этажа

В Тюмени организована доследственная проверка по факту обнаружения тела 17-летнего подростка. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, тело юноши рядом с одной из многоэтажек по улице Таврической было обнаружено около 17:00 7 апреля.

На теле погибшего подростка обнаружены повреждения, характерные для падения с высоты. По версии следствия, молодой человек пытался сделать экстремальное «сэлфи» находясь на перилах балкона лестничной площадки 20 этажа многоквартирного дома и не удержавшись, упал с высоты.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится опрос очевидцев, кроме того, будут проверены условия жизни подростка.

Тюмень, Иван Гридин

Тюмень. Другие новости 10.04.17

Гендиректор «НяганьАвтоДорСтрой» год не платил зарплату работникам. Задолженность превысила 10 млн рублей. / Начальника ОМВД по Радужному задержали при передаче взятки. / Нижневартовская больница выплатит матери погибшей пациентки 1 млн рублей.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter