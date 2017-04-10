В Тюмени погиб селфи-экстремал, упав с 20 этажа

Публикации за 10.04.17

В Тюмени организована доследственная проверка по факту обнаружения тела 17-летнего подростка. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, тело юноши рядом с одной из многоэтажек по улице Таврической было обнаружено около 17:00 7 апреля.

На теле погибшего подростка обнаружены повреждения, характерные для падения с высоты. По версии следствия, молодой человек пытался сделать экстремальное «сэлфи» находясь на перилах балкона лестничной площадки 20 этажа многоквартирного дома и не удержавшись, упал с высоты.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится опрос очевидцев, кроме того, будут проверены условия жизни подростка.

Тюмень, Иван Гридин

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