Под Радужным дорожное ограждение прошило насквозь легковушку (ФОТО) / Один человек погиб, один ранен

Публикации за 11.04.17

Вчера днем в Нижневартовском районе Югры около случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб, еще один получил травмы. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 14:45 на 22 километре автодороги «Радужный – Тагринское месторождение».

Полицейские установили, что водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, допустил съезд автомобиля на левую обочину с последующим наездом на ограждение моста, которое буквально насквозь прошило легковушку. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля получил телесные повреждения, а его 28-летний пассажир скончался на месте происшествия.

Всего за прошедшие дни на территории Югры зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 3 получили травмы различной степени тяжести.

Радужный, Иван Гридин

Радужный. Другие новости 10.04.17

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