В Нижневартовске горит здание мэрии

Публикации за 19.04.17

В городе Нижневартовске (ХМАО) произошло возгорание в здании городской администрации на улице Таежной, сообщили в региональном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 10:23 по местному времени (8:23 мск). «На место происшествия выехали 10 единиц техники, задействовано 28 человека от подразделений МЧС», – говорится в сообщении ведомства.

По данным источника в оперативных службах, очаг расположен на одном из верхних этажей здания. Эвакуированы все сотрудники мэрии – 150 человек, передает РИА «Новости». Данных о пострадавших не поступало.

Нижневартовск, Ольга Панфилова

Нижневартовск. Другие новости 17.04.17

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