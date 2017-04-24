В Ханты-Мансийске водитель Toyota устроил тройное ДТП (ФОТО)

Публикации за 24.04.17

Ранним утром 23 апреля в Ханты-Мансийске случилось незаурядное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 04:10 на улице Строителей.

Полицейские установили, что водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Toyota Mark II, допустил занос транспортного средства с дальнейшим наездом на припаркованные автомобили Chevrolet Orlando и Toyota Corolla, с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП пострадали водитель Toyota Mark II и его 20-летний пассажир.

Всего с пятницы по воскресенье на территории Югры зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 2 несовершеннолетних.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 19.04.17

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