NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Югра

■■■■■■■■■

Публикации за 24.04.17

В Ханты-Мансийске водитель Toyota устроил тройное ДТП (ФОТО)
Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске водитель Toyota устроил тройное ДТП (ФОТО)

Ранним утром 23 апреля в Ханты-Мансийске случилось незаурядное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 04:10 на улице Строителей.

Полицейские установили, что водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Toyota Mark II, допустил занос транспортного средства с дальнейшим наездом на припаркованные автомобили Chevrolet Orlando и Toyota Corolla, с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП пострадали водитель Toyota Mark II и его 20-летний пассажир.

Новый День: В Ханты-Мансийске водитель Toyota устроил тройное ДТП (ФОТО)

Всего с пятницы по воскресенье на территории Югры зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 2 несовершеннолетних.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 19.04.17

В Нижневартовске горит здание мэрии. / Оппозиционные партии отвергли сотрудничество с ЕР на ближайших выборах. / Гражданин Украины ответит в суде Нефтеюганска за наркоторговлю. Он планировал сбыть 4,5 кг наркотиков.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter