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Югра

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Публикации за 25.04.17

В Нижневартовске мотоцикл на большой скорости протаранил авто (ФОТО) / Водитель машины погиб, байкер выжил
Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Нижневартовске мотоцикл на большой скорости протаранил авто (ФОТО) Водитель машины погиб, байкер выжил

Вчера вечером, 24 апреля, в Нижневартовске случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 20:35.

Полицейские установили, что водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Toyota Ist, двигался по улице Индустриальная. Он решил развернуться, но при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki, за рулем которого был водителя 1987 года рождения, который ехал во встречном направлении. Столкновения избежать не удалось. В результате происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте, водитель мотоцикла получил телесные повреждения.

Новый День: В Нижневартовске мотоцикл на большой скорости протаранил авто (ФОТО)

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 9 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 6 несовершеннолетних.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 24.04.17

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