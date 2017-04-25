Житель Радужного проведет более 2 лет в колонии за истязание дочери / Поставлен вопрос о лишении его родительских прав

Публикации за 25.04.17

В городе Радужный вынесен приговор местному жителю, который жестоко обращался со своей малолетней дочерью. Он признан виновным по статье «ненадлежащее исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением» (ст.156 УК РФ ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО-Югре, суд установил, что обвиняемый самоустранился от выполнения обязанностей по воспитанию своей малолетней дочери, допустил в отношении нее грубое, унижающее достоинство обращение, применял к ней физическое насилие.

Мировой судья признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, прокуратура направила в отдел опеки и попечительства городской администрации информацию о решении вопроса о лишении осуждённого родительских прав.

Радужный, Иван Гридин

Радужный. Другие новости 25.04.17

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