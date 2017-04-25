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Публикации за 25.04.17

Из-за коммунальных аварий в Тюмени обварились четыре человека

Из-за коммунальных аварий в Тюмени обварились четыре человека

В Тюмени случилось сразу несколько коммунальных аварий в результате которых ожоги горячей водой получили 4 человека. Трое из них госпитализированы, рассказал радиостанции «Говорит Москва» замдиректора департамента ЖКХ Тюменской области Алексей Майер.

«Проводились плановые испытания тепловых сетей. Четыре человека пострадали, трём потребовалась госпитализация с ожогами лёгкой и средней степени тяжести, среди пострадавших нет детей. Такие испытания проводятся ежегодно. Поднимается температура теплоносителя для выявления слабых участков. В результате могут случиться прорывы», – рассказал он.

По словам чиновника, к настоящему моменту испытания завершены. Отмечается, что они проводятся ежегодно в теплую погоду, чтобы минимизировать риски для жителей остаться без отопления. В областном департаменте ЖКХ подчеркнули, что ответственность за получение людьми травм несут не власти, а теплосетевая организация. Алексей Майер уточнил, что Уральская теплосетевая компания может рассмотреть оказание поддержки раненым в случае, если будет установлена взаимосвязь работы компании с причинением травм.

Ранее портал Megatyumen сообщал, что в городе в результате испытаний теплосетей произошли многочисленные аварии в сфере теплоснабжения. Сама крупная – в доме на улице Максима Горького 3/2. По словам очевидцев, фонтан кипятка бил на высоту восьми этажей. Три человека пострадали. Горячая вода повредила припаркованные в зоне розлива автомобили и несколько одноэтажных жилых строений.

Еще один прорыв произошёл на улице Геологоразведчиков, 2А. В больницу увезли одного человека. Люди спешно отогнали автомобили из опасной зоны. В настоящий момент дорога перекрыта, промоина с кипятком оцеплена, а на месте происшествия дежурят представители экстренных служб. Также кипяток разлился по улицам Максима Горького и Республики, Геологоразведчиков, Севастопольской и на пересечении улиц Пермякова и 50 лет Октября.

В свою очередь CAR72 сообщил о ещё одном прорыве на улице 50 лет Октября, 88. Там водители самостоятельно оттаскивают свои автомобили с помощью буксира, спасая их от кипятка.

Тюмень, Иван Гридин

Тюмень. Другие новости 25.04.17

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