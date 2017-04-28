В лобовом столкновении легковушек в Сургутском районе погибли двое (ФОТО) / Женщина-водитель госпитализирована

Публикации за 28.04.17

Вчера днем, 27 апреля, в Сургутском районе Югры произошла серьезная дорожная авария, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре. Установлено, что в 16:55 на 31 километре автодороги «Сургут – Лянтор» водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина», выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречным автомобилем Toyota Camry, за рулем которой была женщина 1985 года рождения. От удара «Ладу» выбросило с дороги в кювет.

Здесь и далее фото пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Лады» и его пассажир 1976 года рождения погибли на месте, водитель Toyota с травмами доставлена в больницу.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибли и 2 получили травмы различной степени тяжести.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 28.04.17

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