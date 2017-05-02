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Югра

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Публикации за 02.05.17

В Нижневартовске Toyota врезалась в ЛЭП (ФОТО) / Водитель погиб, два человека пострадали
Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Нижневартовске Toyota врезалась в ЛЭП (ФОТО) Водитель погиб, два человека пострадали

В Нижневартовске в ночь на 30 апреля произошла смертельная дорожная авария. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, около 04:45 в районе 9 километра автодороги «Нижневартовск – Радужный» водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, допустил занос на полосу встречного движения с последующим наездом на препятствие в виде опоры ЛЭП.

При столкновении у автомобиля фактически срезало крышу. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте, его пассажиры 1989 и 1992 годов рождения с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Новый День: В Нижневартовске Toyota врезалась в ЛЭП (ФОТО)

Всего за первомайские праздники на территории Югры зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 31 получил травмы, в том числе 3 несовершеннолетних.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 02.05.17

Замгенпрокурора утвердил обвинения в деле о крупном ДТП в Югре. В аварии погибли 12 человек, еще 13 получили тяжелые травмы. / Югорским чиновникам добавили дел. Их подозревают в получении крупных взяток. / В лобовом столкновении легковушек в Сургутском районе погибли двое (ФОТО). Женщина-водитель госпитализирована.

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