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Югра

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Публикации за 03.05.17

В Сургуте секция школьного забора рухнула на мальчика / Школьник госпитализирован, следователи проводят проверку

В Сургуте секция школьного забора рухнула на мальчика Школьник госпитализирован, следователи проводят проверку

В Сургуте проводится проверка по факту падения на ребенка металлического ограждения. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, ЧП случилось на территории одной из школ города. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

По данному факту сотрудники следственного отдела по Сургуту организовали процессуальная проверка по признакам преступления предусмотренного ст.293 УК РФ (халатность).

Установлено, что вечером 2 мая 11-летний мальчик вместе со своими друзьями катался на территории школы на велосипеде. В тот момент, когда он стоял возле школьного забора, со стороны улицы на забор начал залезать другой ребенок, после чего данная секция забора повалилась, упав на ребенка, находившегося на территории школы.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания учащихся на территории школы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Школьник, Иван Гридин

Школьник. Другие новости 02.05.17

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