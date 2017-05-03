В Сургуте секция школьного забора рухнула на мальчика / Школьник госпитализирован, следователи проводят проверку

Публикации за 03.05.17

В Сургуте проводится проверка по факту падения на ребенка металлического ограждения. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, ЧП случилось на территории одной из школ города. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

По данному факту сотрудники следственного отдела по Сургуту организовали процессуальная проверка по признакам преступления предусмотренного ст.293 УК РФ (халатность).

Установлено, что вечером 2 мая 11-летний мальчик вместе со своими друзьями катался на территории школы на велосипеде. В тот момент, когда он стоял возле школьного забора, со стороны улицы на забор начал залезать другой ребенок, после чего данная секция забора повалилась, упав на ребенка, находившегося на территории школы.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания учащихся на территории школы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Школьник, Иван Гридин

Школьник. Другие новости 02.05.17

Трое девушек и парень насмерть отравились угарным газом под Тюменью. / В Нижневартовске Toyota врезалась в ЛЭП (ФОТО). Водитель погиб, два человека пострадали. / Замгенпрокурора утвердил обвинения в деле о крупном ДТП в Югре. В аварии погибли 12 человек, еще 13 получили тяжелые травмы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»