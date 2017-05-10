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Югра

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Публикации за 10.05.17

В Москве назначили нового прокурора города Пыть-Ях
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

В Москве назначили нового прокурора города Пыть-Ях

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора города Пыть-Яха в Югре назначен советник юстиции Михаил Колодизев.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, Михаил Владимирович Колодизев родился в 1979 году, в 2000 году окончил Тюменский юридический институт МВД России. В органах прокуратуры проходит службу с августа 2008 года.

В разное время работал помощником прокурора, заместителем прокурора Нижневартовского района, Сургутского района. В последнее время Колодизев занимал должность заместителя прокурора Сургута.

Пыть-Ях, Иван Гридин

Пыть-Ях. Другие новости 10.05.17

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