В Югре следователи выясняют причину гибели 5-летней девочки

Публикации за 11.05.17

В Югре по факту смерти 5-летней девочки возбуждено уголовное дело. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, сообщение о том, что в районе дачного массива, расположенного в черте города Покачи, потерялась девочка 2011 года рождения поступило 9 мая около 16:45. Как рассказали в пресс-службе СКР, ребенок приехал на дачу со своими родителями и другими родственниками.

Сотрудники полиции совместно с волонтерами организовали поиски пропавшего ребенка. В итоге они обнаружили тело девочки. Оно находилось недалеко от дачи, в яме, заполненной водой.

По факту смерти девочки следственными органами СКР по ХМАО-Югре возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ).

При визуальном осмотре тела девочки признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователями СКР опрашиваются родители и родственники девочки, проведен осмотр места происшествия, проводятся другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего.

Покачи, Иван Гридин

Покачи. Другие новости 10.05.17

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