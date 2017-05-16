Житель Нягани спалил банкомат при попытке украсть миллион

Публикации за 16.05.17

В Нягани сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в попытке кражи более 1 млн рублей из банкомата. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, в дежурную часть ОМВД России по городу поступило телефонное сообщение от диспетчера единой диспетчерской службы о том, что в смотровой поликлинике произошло возгорание банкомата.

Сотрудники уголовного розыска сумели установить личность злоумышленника, повредившего банкомат. Им оказался 41-летний местный житель. Находясь в затруднительном финансовом положении, он решил вскрыть банкомат, чтобы похитить деньги.

Для этого он проник в здание больницы через окно и стал вскрывать банкомат с помощью газо-режущего оборудования. В результате произошло возгорание. В огне сгорел 1,014 млн рублей. Мужчина стал задыхаться от дыма, запаниковал и, бросив оборудование, скрылся с места преступления.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователи возбудили уголовное дело по статье «покушение на совершение кражи» (ч.3 ст.30, ч.2 ст.158 УК РФ).

Нягань, Иван Гридин

Нягань. Другие новости 16.05.17

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