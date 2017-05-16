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Публикации за 16.05.17

В Нефтеюганске обнаружили незаконный арсенал оружия и боеприпасов / Силовики изъяли 54 винтовки и более 37 тысяч патронов

В Нефтеюганске обнаружили незаконный арсенал оружия и боеприпасов Силовики изъяли 54 винтовки и более 37 тысяч патронов

Сотрудники Росгвардии изъяли в Нефтеюганске 54 винтовки и 37 тысяч патронов. Оружие и боеприпасы хранились в одной из спортивных организаций города, сообщили в пресс-службе окружного управления национальной гвардии.

В ведомстве не стали раскрывать названия учреждения, где был обнаружен арсенал. Ранее бойцы Росгвардии нашли в комнате хранения оружия незаконные малокалиберные боеприпасы и обнаружили другие несоответствия требованиям закона. «Из комнаты хранения оружия учреждения было изъято 54 спортивных винтовки и 37443 патрона калибра 5,6 мм», – говорится в сообщении управления нацгвардии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «незаконное хранение боеприпасов». Как напоминает РИА «Новости», Росгвардия была сформирована в апреле 2016 года на базе внутренних войск МВД. На бойцов нового ведомства возложена обязанность борьбы с терроризмом и организованной преступностью, обеспечение правовых режимов чрезвычайного положения и контртеррористических операций. Кроме того, они охраняют важные объекты и спецгрузы, а также контролируют частную охранную деятельность и оборот оружия.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 16.05.17

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