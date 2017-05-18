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Публикации за 18.05.17

В Сургуте пожар оставил без крова более 40 человек (ФОТО) / В огне пострадали три жильца

В Сургуте пожар оставил без крова более 40 человек (ФОТО) В огне пострадали три жильца

В Сургуте, на территории поселка Кедровый произошел крупный пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, ранним утром 18 мая здесь загорелся двухэтажный жилой дом. В результате пожара есть пострадавшие.

«В 05:34 (мест) поступило сообщение о загорании двухэтажного жилого дома. Пожар локализован в 06:55 (мест). Пожар ликвидирован в 07:45 (мест). К тушению пожара от МЧС России привлекались 12 единиц техники, 37 человек личного состава», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Новый День: В Сургуте пожар оставил без крова более 40 человек (ФОТО)

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Там также уточнили, что к моменту прибытия пожарных, огонь распространился по всей площади строения. В здании проживали 44 человека. Все они были эвакуированы. За помощью к медикам обратились три человека.

По словам представителя МЧС, на месте происшествия работают органы дознания, которым предстоит выяснить причины возникновения пожара, а также специалисты городской администрации. Они решают вопрос о расселении жильцов. Им также предстоит выяснить, сколько человек по факту проживало в сгоревшем доме.

Сургут, Иван Гридин

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