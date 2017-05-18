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Югра

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Публикации за 18.05.17

В Нефтеюганском районе «паркетник» угодил под седельный тягач (ФОТО) / Пострадали четыре человека
Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Нефтеюганском районе «паркетник» угодил под седельный тягач (ФОТО) Пострадали четыре человека

Вчера днем, 17 мая, в Нефтеюганском районе случилась дорожная авария, в которой пострадали 4 человека. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, ДТП случилось в 15:30 на 23 километре автодороги «подъезд к Сургуту».

Установлено, что водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Renault Duster, не уступила дорогу грузовику Kenworth, за рулем которого был мужчина 1994 года рождения, двигавшемуся по главной автодороге.

Новый День: В Нефтеюганском районе ''паркетник'' угодил под седельный тягач (ФОТО)

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «паркетника» и ее пассажиры 1996, 1994 и 2016 годов рождения получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Югра. Другие новости 18.05.17

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