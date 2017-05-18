Суд обязал чиновников Нефтеюганска отремонтировать сети водоснабжения / Водопровод пришел в негодность еще в 2014 году

Публикации за 18.05.17

В Нефтеюганске суд обязал администрацию города произвести реконструкцию сетей водоснабжения. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, в ходе проверки исполнения законодательства о водоснабжении были выявлены нарушения.

В частности, было установлено, что в муниципальной собственности находятся сети водоснабжения, обеспечивающие водой жизненно важные объекты (больницу, котельные). Они находятся в ветхом состоянии, с 2014 года неоднократно происходили порывы.

Несмотря на то, что администрация города предусмотрела в качестве первоочередного мероприятия на 2016 год реконструкцию наиболее изношенных участков водоводов, реальных мер по замене сетей чиновники не предприняли.

Для бесперебойного обеспечения населения водой и предотвращения угрозы безопасного функционирования жизненно важных объектов межрайонный прокурор обратился в суд с иском к администрации, потребовав произвести реконструкцию сетей. Решением Нефтеюганского районного суда, оставленного без изменения апелляционной инстанцией, требования прокурора удовлетворены в полном объёме.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Нефтеюганск, Иван Гридин

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