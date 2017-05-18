В детсаду Радужного ребенок получил тяжелые травмы / Возбуждено уголовное дело

Публикации за 18.05.17

В городе Радужный возбуждено уголовное дело по факту получения травмы малолетним воспитанником детского сада. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, ЧП случилось утром 17 мая на территории детского сада.

Следователи выяснили, что мальчик 2012 года рождения сорвался со спортивного снаряда для лазания и получил тяжкую травму с повреждением внутренних органов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего» (ч.2 ст.238 УК РФ).

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. В ходе расследования уголовного дела следствие планирует ответить на вопросы: являлось ли оборудование, с которого упал ребенок, безопасным для использования малолетними детьми и как в учреждении была организована работа по предотвращению получения травм воспитанниками детского сада во время игр на спортивных снарядах.

После тщательного изучения документации учреждения, в том числе должностных инструкций руководства и работников, будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания детей на территории учреждения.

Радужный, Иван Гридин

Радужный. Другие новости 18.05.17

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