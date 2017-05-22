Нижневартовское предприятие задолжало 5,5 млн рублей налогов

Публикации за 22.05.17

В Нижневартовске возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов со стороны руководства ООО «Русгеосервис». Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, следственный отдел по городу возбудил дело по статье «неисполнение обязанностей налогового агента» (ч.1 ст.199.1 УК РФ).

По версии следствия, руководство предприятия не перечислило в бюджет РФ налог на доходы физических лиц за 2014 и 2015 годы на общую сумму более 5,5 млн рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление лиц, причастных к совершению данного преступления. Кроме того, следователь предпринимает меры, чтобы руководство предприятия в полном объеме погасило налоговую задолженность.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 19.05.17

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