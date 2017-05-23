В Сургутском районе Mercedes влетел под КамАЗ (ФОТО) / Погибли два человека

Публикации за 23.05.17

Вчера днем в Сургутском районе произошла дорожная авария, в которой погибли два человека. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, ДТП случилось в 16:10 на 48 км автодороги «Сургут – Лянтор».

Полицейские установили, что 30-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди в попутном направлении автомобиля КамАЗ, за рулем которого был 28-летний водитель, и допустил с ним столкновение. В результате ДТП верхнюю часть легкового автомобиля буквально срезало кузовом грузовика. Водитель Mercedes и его 30-летний пассажир от полученных травм скончались на месте.

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибли и 3 получили различные травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 22.05.17

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