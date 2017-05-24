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Публикации за 24.05.17

Нижневартовские полицейские получили 8 лет на двоих / За избиение задержанного

Нижневартовские полицейские получили 8 лет на двоих За избиение задержанного

Нижневартовский городской суд вынес приговор двум сотрудникам ОБППСП УМВД России по городу. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ).

Суд установил, что 24 января 2016 года обвиняемые, находясь в помещении отделения полиции, превысили должностные полномочия и применили в отношении гражданина, доставленного для составления протокола об административном правонарушении, физическое насилие.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО-Югре, в результате здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред. Суд, учитывая позицию гособвинителя, признал сотрудников полиции виновными и назначил каждому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Также они лишены права занимать должности в правоохранительных органах на срок 3 года.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 24.05.17

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