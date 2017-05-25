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Югра

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Публикации за 25.05.17

На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» погиб водитель иномарки (ФОТО)
Фото: УМВД по ХМАО-Югре

На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» погиб водитель иномарки (ФОТО)

Ханты-Мансийск (Новый День, Иван Гридин) В ночь на 24 мая в Ханты-Мансийском районе произошла дорожная авария, в которой погиб человек. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, ДТП случилось в 00:35 на 927 км автодороги «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск».

Установлено, что мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Toyota Avensis, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием машины. В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм погиб на месте.

Новый День: На трассе ''Тюмень – Ханты-Мансийск'' погиб водитель иномарки (ФОТО)

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Всего за минувшие сутки на территории Югры зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 5 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 1 несовершеннолетний.

Югра. Другие новости 24.05.17

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