В Нефтеюганском районе в тройном ДТП погиб человек Еще трое получили травмы

В ночь на 5 июня в Нефтеюганске произошла тройная дорожная авария. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, ДТП случилось в 01:30 на 730 км автодороги «Нефтеюганск – Мамонтово».

Полицейские установили, что водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Mazda СХ-7, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Kia Cerato, за рулем которого был водитель 1962 года рождения и Mazda 5 под управлением водителя 1956 года рождения.

В результате ДТП водитель Kia от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, водитель и 3 пассажиров Mazda СХ-7, мужчина 1986, юноши 1998 и 1995 годов рождения, получили травмы.

Всего со 2 по 4 июня на территории Югры зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 17 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 4 несовершеннолетних.

Нефтеюганск, Иван Гридин

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