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Югра

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Врачи когалымской больницы ответят за смерть новорожденного

Врачи когалымской больницы ответят за смерть новорожденного

Следственным отделом по городу Когалым следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

В Когалыме возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей» (ч.2 ст.109 УК РФ).

По версии следствия, сотрудники БУ «Когалымская городская больница» ненадлежащим образом оказали медпомощь при родоразрешении беременной женщине. В результате у новорожденного произошла остановка сердца, от чего он скончался. Организованы следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Когалым, Иван Гридин

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