В Сургуте мужчина с топором захватил заложника, добиваясь выплаты зарплаты

Сотрудники следственного отдела по Сургуту организовали проверку по факту невыплаты заработной платы работнику ЗАО «ГидроМонитор». Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, поводом для этого стали действия мужчины, который сегодня, 7 июня, насильно удерживал в помещении бухгалтерии указанной организации женщину-бухгалтера, требуя выплаты долгов по зарплате. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Около 13:30 поступило сообщение, что в одну из организаций города ворвался мужчина, захватил одного из работников и стал требовать некую сумму денег. Он был вооружен предметом, похожим на нож. Около 16:00 заложник был освобожден», – приводит «Интерфакс» слова официального представителя регионального УМВД.

Отмечается, что, по предварительным данным, заложница не пострадала. Ее в шоковом состоянии доставили в местную больницу. 64-летний злоумышленник был доставлен в отдел полиции в Сургуте для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как пояснили агентству в региональном управлении Росгвардии, заложница была освобождена в результате штурма здания. «В ходе переговоров мужчина решил поменять бухгалтера на директора организации. Когда около 15:45 по местному времени он открывал дверь для обмена, бойцы СОБРа произвели штурм и освободили женщину. При том бойцы ОМОНа совершили отвлекающий маневр, разбив в здании окна», – сообщил собеседник агентства, добавив, что, по его сведениям, мужчина был вооружен не ножом, а топором. Также он отметил, что переговоры с мужчиной вел начальник сургутского управления МВД Александр Ерохов.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 07.06.17

Житель Нягани убил своего двухмесячного сына. / В Сургуте уроженка Башкирии убила и расчленила сожителя. / Врачи когалымской больницы ответят за смерть новорожденного. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»