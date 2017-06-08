В Югре полицейский расстрелял из «травмата» своего неприятеля

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 33-летнего участкового уполномоченного полиции, обвиняемого в превышении должностных полномочий (п.«б» ч.3 ст.286 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, следствие установило, что обвиняемый, находясь на службе, из личных неприязненных отношений причинил телесные повреждения одному из жителей поселка Выкатной.

ЧП случилось 16 июля 2016 года. Участковый уполномоченный полиции, находясь в центре населенного пункта, в связи с отказом потерпевшего выйти из автомобиля, в отсутствие законных оснований для применения физической силы, четырежды выстрели в него из травматического пистолета.

Потерпевший получил ранения в грудную клетку и ноги. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

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